Две комплектации кроссовера Suzuki SX4 подорожали в РФ

Об удорожании некоторых комплектаций кроссовера Suzuki SX4 стало известно в ходе мониторинга цен на новые авто, проводимого специалистами сайта «Цена Авто».

Две комплектации кроссовер Suzuki SX4 подорожали в РФ на 50 тысяч рублей.

Удорожание затронуло топовые версии модели, а именно вариант Tabi Powered с 1,6-литровым 117-сильным двигателем и комплектация с 1,4-литровым 140-сильным двигателем.

Первая теперь оценена в 1 665 990 рублей, а вторая обойдется в 1 865 990 рублей.

Suzuki может привезти в Россию новый кроссовер.