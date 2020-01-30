УАЗ за 2019 год увеличил экспорт на 29%

Об экспортных поставках автомобилей за прошлый год рассказали в компании УАЗ.

Как говорится в сообщении компании, в 2019 году УАЗ увеличил экспорт на 29%. При этом рост объёмов экспорта на 73% наблюдался в страны дальнего зарубежья.

Росту экспорта поспособствовало расширение географии реализации, причем поставки автомобилей УАЗ выросли в два раза в азиатский регион.

Расширился и список моделей, которые вышли на новые рынки.

К слову в прошлом году Ульяновскому автомобильному заводу удалось начать поставки своих машин в такие страны как Македония, Польша, Румыния, Эстония, Ирак и Сербия.

При этом основной объём поставок по-прежнему приходится на Беларусь и Казахстан.

Новые детали «Русского Прадо» от УАЗа появились в Роспатенте.