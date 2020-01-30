Об экспортных поставках автомобилей за прошлый год рассказали в компании УАЗ.
УАЗ за 2019 год увеличил экспорт на 29%
30.01.2020 22:48
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Как говорится в сообщении компании, в 2019 году УАЗ увеличил экспорт на 29%. При этом рост объёмов экспорта на 73% наблюдался в страны дальнего зарубежья.
Росту экспорта поспособствовало расширение географии реализации, причем поставки автомобилей УАЗ выросли в два раза в азиатский регион.
Расширился и список моделей, которые вышли на новые рынки.
К слову в прошлом году Ульяновскому автомобильному заводу удалось начать поставки своих машин в такие страны как Македония, Польша, Румыния, Эстония, Ирак и Сербия.
При этом основной объём поставок по-прежнему приходится на Беларусь и Казахстан.
Новые детали «Русского Прадо» от УАЗа появились в Роспатенте.
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