Кроссовер Aston Martin DBX представили в России

Его презентация проходила в Москве, а впервые кроссовер представили в прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Количество доступны для заказа кроссоверов ограничено, а стоимость одного экземпляра начинается от 14,2 млн рублей. Aston Martin DBX стал первым кроссовером в истории бренда.

В России его уже предлагают для заказа. Уже известно, что первые клиенты получат свой автомобиль летом этого года.

Напомним, что Aston Martin DBX оснащен силовой установкой на базе четырехлитрового двигателя с 48-вольтовой бортовой сетью.