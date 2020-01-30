GM возродит Hummer в виде 1000-сильного электропикапа

Концерн GM официально объявил, что возрождает марку Hummer, вот только теперь под этим брендом будут выпускать электрический пикап.

В концерне решили разработать модель, которая будет успешно конкурировать с пикапом Tesla Cybertruck.

Помимо официального заявления был опубликован первый тизер пикапа Hummer, а также озвучены некоторые его особенности.

Так, полное название модели будет GMC Hummer EV, а в движение он будет приводиться 1000-сильной силовой установкой с максимальным крутящим моментом 16 000 Нм.

По заявлению GM, это позволит большому пикапу разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3 сек. Максимальный запас хода будущего пикапа составит 650 км.

Пока неизвестно, будет ли модель предлагаться в одной конфигурации, или будут представлены другие версии с менее мощной силовой установкой.

Сборку электрического Hummer будут осуществлять в штате Мичиган. В модернизацию завода Detroit/Hamtramck дополнительно инвестируют 2,2 млрд долларов.

Старт производства GMC Hummer EV намечен на 2021 год, а после на этом заводе начнут производить электрические версии пикапа GMC Sierra и большого внедорожника Cadillac Escalade.