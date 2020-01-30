Купе Alpine A110 подготовили для поездок в горы

Марка Alpine представила свой новый концепт, посвященный раллийному оригинальному A110, выступавшему на соревнованиях в конце 60-х и начале 70-х годов.

Концепт разработали на основе спорткара A110. Этому купе увеличили на 60 мм дорожный просвет, расширили на 80 мм колею и в задней части кузова разместили крепления для лыж.

Концепт получил название Alpine A110 SportX и создавался он для езды по бездорожью, при этом его технические характеристики изменять не стали.

В движение концепт, как и спортивное купе, приводится 1,8-литровым турбомотором мощностью 252 л.с. при 340 Нм крутящего момента. Данный мотор работает с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.