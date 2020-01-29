Из-за больших проблем Nissan уволит рабочих и закроет заводы

Зарубежные СМИ сообщили о серьезных финансовых проблемах, которые наблюдаются у компании Nissan.

Первые сообщения об ухудшении финансового состояния компании появились еще в конце 2019 года, когда сообщалось, что в связи с проблемами планируют отказаться от бренда Dutsun.

Тогда информация была опровергнута. На этот раз источником новой информации стало агентство Reuters.

По их информации, у Nissan действительно серьезные финансовые проблемы, в связи с чем компания вынуждена снижать расходы и менять стратегию развития.

Дело в том, что 40% производственных мощностей производителя никак не задействованы. В связи с этим начнутся закрытия заводов.

По предварительным оценкам, закрытие двух заводов к 2023 году позволит Nissan сэкономить 4,4 млрд долларов. Желание сократить расходы затронет и модельный ряд, в котором останется 62 модели.

Между тем недавно Карлос Гон заявил, что через пару лет Nissan ждет крах. Стоит отметить, что Карлос Гон скрывается в Ливане, а на вопрос, почему бренд ждет печальная судьба он отвечать не стал.