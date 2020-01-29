Что нового готовит KIA SORENTO в 2020?

В интернете появились первые снимки модели четвертого поколения Kia Sorento южнокорейского автопроизводителя. Он предстал во всей красе и уже без маскировочного камуфляжа.
Некоторая информация, касающаяся новинки появилась в сети уже сейчас, хотя официальное представление обновленного Kia Sorento запланировано на февраль 2020 года.
Неофициальная информация о кроссовере нового формата уже в течение нескольких последних недель, и даже месяцев, тиражируется различными СМИ. До настоящего времени были доступны лишь фото Kia Sorento в защитном, маскировочном одеянии с различных тестовых заездов и испытаний. Ближе к дате официальной презентации долгожданной новинки, в сети появляется все более полная и достоверная информация, относительно того, каким будет обновленный кроссовер.
Что нового в Kia Sorento
Как показывает анализ увиденного, кросс изменился практически полностью, некоторые специалисты посчитали, что это совершенно новая модель популярного автогиганта.
- Корпус новой модели перестал быть округлым, тем он выглядит более спортивно и строго.
- Новой стала решетка радиатора, «нос тигра» так звучит название этого элемента, который появился и на других новых моделях Kia.
- Обвесы, бампера и оптическая система последнего поколения.
- Абсолютно новый внутренний интерьер салона внедорожника.
- Современная виртуальная приборная доска, система мультимедиа с широким дисплеем.
Есть на что посмотреть и чему удивиться. Не зря многие папарацци так охотились за снимками новинки. На сайте rualavto.ru можно найти эту и другие новости автомобильной тематики, касающиеся как новинок мирового автопрома, так и других аспектов в мире автомобильной техники.
Технические параметры нового кроссовера
Все технические характеристики внедорожника обновленной генерации Kia Sorento, пока держатся в секрете, дожидаясь своего часа. Тем не менее, есть некоторая информация, касающаяся оснащения кроссовера. В моторном отсеке будет вероятнее всего установлен двигатель объемом 2,5 литра, кроме этого вероятно в качестве гибрида будет представлен электромотор. Какая будет использоваться трансмиссия у нового транспортного средства и прочие технические детали, будут известны не ранее середины следующего календарного месяца, предварительная дата выхода в свет Kia Sorento – 17 февраля. Ждать осталось совсем недолго.