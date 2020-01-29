Что нового готовит KIA SORENTO в 2020?

В интернете появились первые снимки модели четвертого поколения Kia Sorento южнокорейского автопроизводителя. Он предстал во всей красе и уже без маскировочного камуфляжа.

Некоторая информация, касающаяся новинки появилась в сети уже сейчас, хотя официальное представление обновленного Kia Sorento запланировано на февраль 2020 года.

Неофициальная информация о кроссовере нового формата уже в течение нескольких последних недель, и даже месяцев, тиражируется различными СМИ. До настоящего времени были доступны лишь фото Kia Sorento в защитном, маскировочном одеянии с различных тестовых заездов и испытаний. Ближе к дате официальной презентации долгожданной новинки, в сети появляется все более полная и достоверная информация, относительно того, каким будет обновленный кроссовер.

Что нового в Kia Sorento

Как показывает анализ увиденного, кросс изменился практически полностью, некоторые специалисты посчитали, что это совершенно новая модель популярного автогиганта.

Корпус новой модели перестал быть округлым, тем он выглядит более спортивно и строго.

Новой стала решетка радиатора, «нос тигра» так звучит название этого элемента, который появился и на других новых моделях Kia.

Обвесы, бампера и оптическая система последнего поколения.

Абсолютно новый внутренний интерьер салона внедорожника.

Современная виртуальная приборная доска, система мультимедиа с широким дисплеем.

Есть на что посмотреть и чему удивиться. Не зря многие папарацци так охотились за снимками новинки. На сайте rualavto.ru можно найти эту и другие новости автомобильной тематики, касающиеся как новинок мирового автопрома, так и других аспектов в мире автомобильной техники.

Технические параметры нового кроссовера

Все технические характеристики внедорожника обновленной генерации Kia Sorento, пока держатся в секрете, дожидаясь своего часа. Тем не менее, есть некоторая информация, касающаяся оснащения кроссовера. В моторном отсеке будет вероятнее всего установлен двигатель объемом 2,5 литра, кроме этого вероятно в качестве гибрида будет представлен электромотор. Какая будет использоваться трансмиссия у нового транспортного средства и прочие технические детали, будут известны не ранее середины следующего календарного месяца, предварительная дата выхода в свет Kia Sorento – 17 февраля. Ждать осталось совсем недолго.