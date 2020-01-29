Как подготовить свой автомобиль к работе в такси?

В поиске дополнительного заработка многие автовладельцы устраиваются на работу в такси. Такая подработка действительно может начать приносить неплохую прибыль, однако перед тем как утроится на работу в такси нужно произвести подготовку своего автомобиля.

Техническое состояние авто

Первое что нужно сделать — проверить подвеску автомобиля. К подвеске крепится большая часть всех важных узлов и механизмов автомобиля, поэтому важно чтобы она находилась в исправном состоянии. Следующим шагом следует проверить исправность тормозов. Для этого машина загоняется на подъёмник, после чего снизу осматриваются все шланги тормозной системы.

Лишь после проверки технического состояния автомобиля обычно делается осмотр салона и оклейка такси.

Салон

Если раньше в салоне автомобиля часто курили, то следует отправить автомобиль на химическую чистку. Также есть вариант сделать её самому.

После этого все панели протираются влажной тряпкой, а потом смазываются силиконом. Рекомендуется дополнительно установить ароматизатор, причём не надо выбирать самый дешёвый.

Сегодня клиенты довольно капризные, поэтому чтобы получать хорошие оценки (что напрямую влияет на количество заработка в такси) нужно содержать салон своего автомобиля в хорошем состоянии.

Полезные советы

Опытные таксисты также выделяют несколько рекомендаций, которые пригодятся новичкам, подготавливающим свой автомобиль к работе в такси. А именно они советуют:

Приобрести навигатор. Навигатор позволит значительно ускорить процесс нужной улицы или дома. Даже в маленьких городах есть улицы и дома, о которых не слышали примерно 80% его жителей. Самой популярной из таких программ является Navitel. Купить дешёвый смартфон (на Android). Некоторые агентства имеют своё приложение, которое работники таксопарка должны установить на свой смартфон. Они позволяют быстрей искать и принимать заказы, рассчитывать сумму поездки и т. д. Приобрести средство защиты. Времена, когда практически у каждого таксиста в багажнике лежала бита прошли. Несмотря на это иметь при себе средство защиты нужно. Лучшим решением будет электрошокер или перцовый баллончик, которые позволят быстро успокоить клиента.

От качества подготовки автомобиля к работе в такси будет зависеть безопасность не только водителя, но и клиента, поэтому к ней нужной подойти с полной серьёзностью.