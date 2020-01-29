Volkswagen раскрыл внешность нового Volkswagen Caddy

Volkswagen показала скетчи своего обновленного «каблучка» Caddy, а также стало известно, что эта модель стала немного больше и у нее появятся новые моторы.

Сейчас Caddy предлагается со 125-сильным 1.4 TSI, 1,6-литровым 110-сильным мотором и дизельным 2,0-литровым агрегатом мощностью 110 или 140 сил.

Обновленный немецкий «каблучок» создан на тележке MQB Evo, а эта платформа используется в восьмом поколении Golf.

Судя по скетчам Caddy изменится не очень сильно. Модель полностью останется узнаваемой, но к ней применят новый фирменный стиль Volkswagen.

Пока известно, что обычный Caddy вырастет в размерах, а у грузовой версии повысится грузоподъемность.

Ожидается что с обновлением в модели появится гибридная силовая установка. Все подробности будут раскрыты в конце февраля.