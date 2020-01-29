Компания УАЗ уже начала испытывать новую трансмиссию, причем есть данные, что речь идет о механической КП.
«Русский Prado» от «УАЗ» оснастят новой коробкой передач
29.01.2020 23:14
9 0
Ранее представители УАЗа сообщали, что не исключено появление новой коробки передач в новом внедорожнике марки.
Теперь журналистам удалось узнать о начале тестов механической шестиступенчатой КП, которую в дальнейшем будут устанавливать на новый внедорожник прозванный в Сети как «русский Prado».
Механику тестируют совместно с разными моторами, а среди них есть и турбированный, сообщает «Мотор».
Ранее «Твоё Авто» писало, что «русский Prado» это модернизированный Patriot с большим количеством доработок и новых опций.
Продажи нового отечественного рамного внедорожника должны начаться в 2021 году, а ориентировочная цена модели составит 1,5 млн рублей.
Новые детали «Русского Прадо» от УАЗа появились в Роспатенте
Комментарииcomments powered by HyperComments