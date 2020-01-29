«Русский Prado» от «УАЗ» оснастят новой коробкой передач

Компания УАЗ уже начала испытывать новую трансмиссию, причем есть данные, что речь идет о механической КП.

Ранее представители УАЗа сообщали, что не исключено появление новой коробки передач в новом внедорожнике марки.

Теперь журналистам удалось узнать о начале тестов механической шестиступенчатой КП, которую в дальнейшем будут устанавливать на новый внедорожник прозванный в Сети как «русский Prado».

Механику тестируют совместно с разными моторами, а среди них есть и турбированный, сообщает «Мотор».

Ранее «Твоё Авто» писало, что «русский Prado» это модернизированный Patriot с большим количеством доработок и новых опций.

Продажи нового отечественного рамного внедорожника должны начаться в 2021 году, а ориентировочная цена модели составит 1,5 млн рублей.

Новые детали «Русского Прадо» от УАЗа появились в Роспатенте