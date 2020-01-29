В России названы лидеры среди SUV по четырем подсегментам

Основной стали данные по продажам за 2019 год, когда в общей сложности было продано 727 тыс. новых кроссоверов. Этот сегмент в прошлом году показал отрицательную динамику на 0,3%, но при этом он третий год остается самыми крупным на рынке, отмечаются аналитики «Автостат».

87% от всех проданных SUV приходится на массовые модели и только 14% на премиальные. Также больше всего продается кроссоверов с полным приводом на которые приходится 71% продаж.

Подсегмент SUV (C) является самым востребованным и его доля составляет 44% или 316, 5 тыс. проданных экземпляров. Лидирует тут модель Volkswagen Tiguan.

На категорию SUV (B) пришлось 26% и таких авто было продано 189,8 тыс. экземпляров. Лидирует в этом подсегменте Hyundai Creta. В третьем подсегменте SUV (D) самым востребованным является Skoda Kodiaq, а в целом таких машин было продано 149 тыс. шт.

Ну и в последнем подсегменте — SUV Е, который представлен большими кроссоверами и внедорожниками, лидерство оказалось за Toyota LC 200. Моделей в такой категории было реализовано 71,7 тыс. экземпляров.