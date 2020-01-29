Стала известна цена на гоночную Lada Vesta

Для Lada Vesta спортивное подразделение Lada Sport подготовило гоночную версию, предназначенную для выезда на трек.

Автомобиль подготовили в первую очередь для участия в соревнованиях по ралли и кроссу, но при желании ее сможет приобрести любой желающий.

Обойдется Lada Vesta с приставкой к названию R1 почти в два миллиона рублей. Машина имеет доработанный 1,6-литровый двигатель, который выдает не 106 л.с., а 175 л.с.

В качестве трансмиссии предлагается кулачковая КП с блокировкой дифференциала. Помимо этого автомобиль имеет жесткие пружины, трубчатый каркас безопасности, а также газовые амортизаторы.

В салоне имеются специальные сидения, спортивный руль, а также предусмотрена автоматическая система пожаротушения.