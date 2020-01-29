Стала известна дата старта продаж Skoda Karoq в России

Skoda Karoq в России в продажу поступит 14 февраля и будет предлагаться по цене от 1 515 00 рублей с мотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с.

Изданию «Авторевю» удалось узнать подробности про новый для российского рынка кроссовер, который в Европе был представлен еще в 2017 году, а российский дебют Karoq состоялся в декабре прошлого года.

Базовая комплектация Skoda Karoq будет оснащаться шестью подушками безопасности, двухзонным климат-контролем, подогревом передних кресел, системой стабилизации и мультимедийной системой Swing с 6,5-дюймовым экраном.

Также в базовой комплектации будет круиз-контроль, датчики дождя и света, а еще задний парктроник и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Версия Style уже получит 17-дюймовые колесные диски, контурную подсветку в салоне, систему бесключевого доступа, светодиодные фары и комбинированную обивку сидений.

К тому же для этой комплектации будет предлагаться большое количество дополнительных опций. Сколько будет стоить версия Style пока неизвестно, но по данным дилеров цена на Skoda Karoq Style с 1.4 TSI передним приводом и расширенным списком опций составит 1,9 млн рублей.

На старте продаж кроссовер будет предлагаться только с 1,4-литровым мотором и восьмиступенчатым автоматом, и привод будет пока только передний.

В апреле или позже начнут предлагать Skoda Karoq с 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 110 л.с. Этот ДВС будет доступен с механической или автоматической трансмиссией.

Полноприводные версии в дилерских центрах появятся осенью. Они будут доступны с 150-сильным 1.4 TSI и шестиступенчатым «роботом». Ориентировочно стоимость такой версии будет начинаться от 1,6 млн рублей.