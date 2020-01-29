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Новый кроссовер Geely получил салон в стиле Geely Icon

Новости
29.01.2020 13:39
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Китайская компания работает над новым кроссовером, который недавно внесли в базу министерства промышленности Китая.


Появление модели в этой базе означает его скорый дебют и выход на рынок. Недавно фотошпионы раскрыли дизайн салона модели, тогда как в базе были опубликованы только фотографии экстерьера.

Новинка получит название Geely HaoYue, а судя по опубликованным снимкам ее салон будет оформлен в стиле Geely Icon.

Новый кроссовер в линейке расположится на ступень выше Geely Icon. В интерьере будет два больших дисплея, один из которых относится к мультимедийной системе.

Также предложат и более 30 разных отсеков для хранения мелочей, а еще в салоне будет оригинальная светодиодная подсветка.

В движение новый Geely HaoYue будет приводить 1,5 или 1,8-литровый двигатели с отдачей 177 и 184 л.с. соответственно.

Первый двигатель еще будет основной для гибридной установки. Система привода у кроссовера будет на переднюю или обе оси.

Предварительная стоимость Geely HaoYue составит 126 800 юаней или около 1,14 млн рублей.

Geely рассекретил дизайн нового кроссовера Geely HaoYue.

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