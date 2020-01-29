Специалисты в России рассказали о самых крупных дилерских сетях, а также сколько автосалонов было закрыто за прошлый год.

Результаты собственного исследования опубликовали специалисты из «Автостат». По их информации в середине января 2020 года в России насчитывается 3 370 дилерских центров.

По состоянию на середину января прошлого года насчитали 3 450 автосалонов. То есть в России за год стало на 80 дилерских центров меньше.

В целом в прошлом году было расторгнуто 544 дилерских контракта, при этом новых заключили 464. Больше всего дилерских центров закрылось у Ford и Lifan.

Первая ушла с рынка легковых автомобилей, оставив только коммерческие модели. Дилерская сеть американского бренда сократилась на 53 автосалона, а у китайской компании – на 37%.

У Chery дилерская сеть сократилась на 15 автосалонов, а у GM-AVTOVAZ – на 14. При этом дилерская сеть в 2019 году расширилась у компаний Haval, JAC, Changan и Geely.

Самая крупная сеть остается у бренда LADA, и только в прошлом году было открыто 12 новых автосалонов.