Презентация новой генерации автомобиля состоится 17 февраля, но фотошпионам удалось сфотографировать его почти без камуфляжа, в том числе был рассекречен и салон.
Фотошпионы полностью раскрыли новый кроссовер Kia Sorento
29.01.2020 11:38
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Шпионские фотографии распространили в социальной сети, а судя по ним новый кроссовер Kia Sorento будет иметь дизайнерские решения от Optimа, причем не только во внешности, но и в салоне.
Что касается технической части, то кроссовер нового поколения будет комплектоваться двигателями семейства Smartstream, а также гибридными установками.
Не исключено, что в моторной гамме предложат 3,8-литровый шестицилиндровый двигатель, который будет доступен для топовых версий.
Все подробности будут раскрыты 17 февраля, причем в этот же день компания откроет предзаказы, а значит озвучат и стоимость.
Сейчас актуальный Kia Sorento представлен в России и продается по цене от 1 545 000 рублей.
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