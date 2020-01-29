Фотошпионы полностью раскрыли новый кроссовер Kia Sorento

Презентация новой генерации автомобиля состоится 17 февраля, но фотошпионам удалось сфотографировать его почти без камуфляжа, в том числе был рассекречен и салон.



Шпионские фотографии распространили в социальной сети, а судя по ним новый кроссовер Kia Sorento будет иметь дизайнерские решения от Optimа, причем не только во внешности, но и в салоне.

Что касается технической части, то кроссовер нового поколения будет комплектоваться двигателями семейства Smartstream, а также гибридными установками.

Не исключено, что в моторной гамме предложат 3,8-литровый шестицилиндровый двигатель, который будет доступен для топовых версий.

Все подробности будут раскрыты 17 февраля, причем в этот же день компания откроет предзаказы, а значит озвучат и стоимость.

Сейчас актуальный Kia Sorento представлен в России и продается по цене от 1 545 000 рублей.