Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед

Российский автомобильный эксперт рассказал об ошибках, которые совершают водители при движении по скользкой дороге.

Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов перечислил ошибки при торможении в гололед, и первой из них он назвал имитирование работы ABS.

Советы есть в старых учебниках и там предлагают совершать быстрые нажатия педали, однако по словам эксперта это ошибка, так как автомобилист не способен делать нажатия настолько быстро, как это предусмотрено системой.

В результате вместо быстрого торможения можно получить лишь увеличенный тормозной путь, а в экстренной ситуации и вовсе попасть в аварию.

Не стоит при экстренном торможении использовать способ, когда сначала тормозят двигателем последовательно переключаясь на первую передачу (этот способ применим для машин с «механикой»).

При движении в гололед не рекомендуют использовать и ручник, в связи с тем, что задние колеса будут блокироваться и машина начнет скользить, а даже незначительный поворот руля может стать причиной того, что автомобиль пойдет боком.

Эксперт говорит, что при движении в гололед, чтобы избежать опасной ситуации, не нужно спешить, а лучше контролировать дистанцию и быть предельно внимательным.