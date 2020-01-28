Особенности пикапа Mitsubishi L200, сильные и слабые стороны

Покупка нового автомобиля всегда является очень ответственным шагом, который необходимо всесторонне продумывать. Рынок сегодня переполнен самыми разными производителями со всех концов света, поэтому очень тяжело остановиться на чем-то одном и однозначно решить, какая машина является на данный момент лучшей. Если Вы цените высокое качество, надежность транспорта, то есть смысл присмотреться к японскому автопрому, в частности, концерну Mitsubishi. Это проверенный временем транспорт, который позволит Вам чувствовать себя на дороге на все 100!

Mitsubishi предлагают десятки отличных моделей автомобилей на любой вкус, но если Вы склоняетесь к пикапам, то обязательно рассмотримте вариант купить Митсубиши l200. Это достаточно новая модель, которая отличается массой достоинств, хотя и минусы у нее также присутствуют. Рассмотрим все это более подробно.

Преимущества Mitsubishi L200

Многие водители уже успели стать обладателями этой модели японского концерна и по достоинству оценить все его преимущества. Главными плюсами l200 является следующее:

Высокий общий уровень комфорта. В салоне красиво, опрятно, все сделано со стилем, кресла оборудованы самыми современными возможностями, есть бортовой компьютер и все прочие радости. Комфорт проявляется и при движении – сбалансированная ходовая позволяет передвигаться даже по относительному бездорожью с максимальным комфортом и без негативных ощущений, тряски;

Вместительный салон. Пикап отличается приличными габаритами, благодаря чему Вам не составит труда проехаться на нем пусть даже в составе всей семьи. В этом автомобиле можно не только перевозить 3-5 пассажиров, в зависимости от их упитанности, но и взять с собой массу вещей, багажа, инструмента;

Приятно удивляет невысокий расход топлива, который позволяет чувствовать существенную экономию на содержании авто, особенно, если водитель достаточно много передвигается. Это достигнуто благодаря оптимальной работе движка и всех связанных с ним систем;

Также традиционно для пикапа здесь очень хорошая проходимость, что позволяет с комфортом ездить не только по городскому асфальту, но и по относительному бездорожью.

Что касается минусов

Конечно, нельзя сказать, что рассматриваемое авто лишено недостатков. Но они не так существенны, как могли подумать критики японского концерна. Из минусов модели выделяют лишь ее очень приличную стоимость, а также достаточно высокий расход масла. Некоторые водители жалуются, что им не очень нравится дизайн салона, но это уже дело индивидуального вкуса.