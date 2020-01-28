Как выбрать хорошие диски для автомобиля?

Машина состоит из многих компонентов, каждый из которых играет важную роль в ее внешнем облике и технической исправности. Не последнее место занимает и такая деталь, как диски на колесах. Они способны придать даже самой посредственной машине совершенно иной уникальный вид, а также значительно влияют на особенности ходовых характеристик транспорта при езде. В интернете сегодня очень много сервисов, предоставляющих большой выбор дисков со всего света, подбор дисков по марке автомобиля, а также другие удобные услуги. Н если Вы не желаете оказаться в проигрышной ситуации, то стоит самостоятельно разобраться в основных нюанса выбора этой части авто.

На что смотреть при покупке

Рассмотрим ключевые нюансы, без знания которых купить нормальную вещь у Вас категорически не получится. Выглядят они следующим образом:

Диаметр дисков. Именно с этого стоит начинать свои поиски. Если по геометрическим размерам диски не подойдут под посадочные места в автомобиле, то установить их просто не получится. Стоит смотреть на такие главные показатели, как посадочный диаметр, количество и расположение отверстий для крепежа, ширину дисков, диаметр главного центрального отверстия, а также наличие хампов, форму отверстий для крепежа и тип диска в целом;

Диски бывают литые, штампованные и кованые. Каждый вариант по-своему интересен, но их цена достаточно сильно отличается. Наиболее распространенные и простые диски – штампованные. Они устанавливаются на машинах бюджетного и среднего ценового сегмента, имеют невысокую стоимость, отличатся прочностью и универсальностью. Если Вы желаете оборудовать свое транспортное средство чем-то посерьезнее, то можно присмотреться на литые или кованые варианты. Они дороже, но могут выдерживать большие нагрузки и часто выглядят очень привлекательно;

Форма крепежных отверстий. Этому вопросу стоит уделить особое внимание, так как вариантов крепежа на рынке очень много и они могут существенно отличаться. Даже если зайти в Дискомаркет, то можно увидеть массу дисков, где есть отверстия под разные типы болтов и креплений. Обязательно изучите тип креплений в своем авто перед покупкой дисков.

Не нужно экономить деньги на дисках, ведь эта покупка совершается очень нечасто и является достаточно важной для автомобилиста. Эстетические и ходовые свойства машины существенно меняются в зависимости от типа установленных дисков, поэтому лучше немного переплатить, чем потом расстраиваться из-за неприметного внешнего вида покупки или плохих ощущений при езде.