Идеальный автомобиль, который никогда не будет представлен в России

Для нас всегда была загадкой маркетинговая политика компании Renault на российском рынке. Зачем понадобилось выводить весьма посредственные модели, которые продаются по всей Европе под названием Dacia, под брендом Renault и тем самым заведомо девальвировать марку сделав ее малопривлекательной для среднего класса?

Нам понять не дано, тем не менее, в Европе два этих бренда разделены. Есть модели под названием Dacia, куда входят все знакомые нам машины типа Duster. Под брендом Renault продаются машины совершенно другого уровня, с совершенно другим техническим оснащением.

Сегодня мы взяли для тест-драйва машину, которая никогда не будет представлена на российском рынке. Она слишком хороша для нас! Ее техническое оснащение, драйверские характеристики и дизайн позволяют претендовать на второе место по продажам в Европе, после Volkswagen Golf. Это модель Renault Clio

Машина обновилась в этом году и вышла с шестью вариантами двигателя. Нам досталась самая мощная -130 л.с. с мотором объемом 1.3 литра. Платформа уже известна и это не совсем новинка. Новинкой она станет для тех, кто мало разбирается в автомобилях. На этой платформе сейчас вышли все модели Mercedes А и В классов.

Сочетание двигателя 1,3 литра и робота, представленные в нашей машине, ставятся на базовые варианты Mercedes А и В классов. Моторчик получился очень живой и интересный. Крутящий момент 240 Нм начинается с 1500 оборотов. Робот работает превосходно.

У нас получилось протестировать машину во всех условиях движения, в пробках, на трассе, на треке. С уверенностью можно сказать, было абсолютно незаметно, что это не классический гидромеханический автомат, а всего лишь робот. Переключения плавные, вовремя «подтыкается» нужная передача, нет ни рывков, ни толчков, все безупречно.

Вообще, стоит сказать, что эта машина нас удивила! Невозможно было ожидать от такого маленького автомобиля, столь низкой ценовой категории, такого качественного технического оснащения.

Чего там только нет! Все современные электронные системы, которые ныне представлены в машинах более высокого класса: активные дистроники, удержание в полосе, контроль мертвых зон, и камера 360. Передние и задние датчики парковки. И… можно перечислять еще долго!

Особенно впечатляет мультимедийная система с огромным дисплеем. В нашем варианте стояла самая дорогая, очень интересная, позволяющая получать максимальное количество любой необходимой информации: с выходом в сеть, с установкой сим-карты, с возможностью наблюдать пробки в режиме онлайн. Навигатор работает с учетом трафика, языки представлены все, в том числе и русский. Можно было провести в машине еще много часов и не добраться до всех глубин данной девайса.

Ходовые качества и управляемость превосходны! Так получилось, что мы сравнивали эту машину с последней версией Golf 7 , хотя правильнее было бы сравнивать данную модель с Volkswagen Polo, они все- таки одноклассники. Но, по объему продаж Клио идет в Европе на втором месте после Golf, потому и уместно сравнивать ее с Гольфом.

Справедливости ради заметим, что сравнить ее с Polo у нас не было возможности, но известно, по своим драйверским характеристикам Поло от Гольфа отличается не сильно, а уступает лишь в шумоизоляции. Тем не менее, Клио не уступает ни в чем этой самой версии седьмого Гольфа.

Посмотрим, чем ответит Гольф, но в данный момент Клио очень сильный игрок на Европейском рынке. Как уже было сказано, коробка работает превосходно, изумительная управляемость, живой приемистый моторчик, машина отзывчива, все характеристики на высшем уровне.

Топливная экономичность нас вполне устроила, в самых тяжелых, пробочных ситуациях. Машина тест-драйвовская и в этот день на ней покатались уже два клиента. Средний расход топлива не превышал 7,5 литров, для бензинового мотора результат отличный.

Подвеска жестковата, но надо заметить, что на машине стоял максимальный диаметр колес -17 дюймов и если бы колеса были 16-го диаметра, было бы намного комфортнее и немного тише. Ездить легко и в удовольствие.

Материалы дорогие и приятно пахнущие. По сравнению с Golf 7 материалы понравились больше. Пухлый, мягкий руль, очень интересно выполнены некоторые детали. Однако, надо понимать, что все не так, как у немецких автомобилей,- это француз.

Уже понятно, что новый Polo проигрывает по всем позициям. Чем ответит Golf пока неизвестно? Но, самое главное, это цена! Тот автомобиль, который довелось тестировать, в максимальной комплектации имеет розничную цену 20 000 евро. А если учесть, что на французские автомобили легко получить скидку, такую машину можно приобрести за 18-18,5 тысяч евро.

Противопоставить этой цене Volkswagen пока ничего не сможет. Для справки, VW Polo в похожей комплектации с двигателем 1.5(150л.с.) стоит 28000 евро.

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