Стала известна дата премьеры флагмана Changan CS75 в России

Китайская компания в этом году на российском рынке предложит обновленную версию своего флагманского внедорожника Changan CS75.



О появлении рестайлинговой машины стало известно в прошлом году, а теперь выяснилось, когда пройдет российская премьера флагмана.

Как сообщается, автомобиль будет дебютировать 16 февраля на баскетбольном “Матче всех звезд”, который пройдет в столице России.

Никаких подробностей о российской версии модели пока нет. Отличаться автомобиль от предшественника будет изменений внешностью и салоном.

В списке оснащённости предложат немало современных опций и систем.

В Китае моторная гамма внедорожника представлена 1,5-литровм 178-сильным агрегатом, работающим с 6-ступенчатой механикой или автоматом. Система привода доступна на переднюю и обе оси.