В прошлом году дилеры немецкой марки на российском рынке реализовали 41 520 автомобилей, а этот результат в сравнении с 2018 годом оказался на 17% больше.

Более 60% из всех проданных авто пришлось на модели сегмента кроссоверов и внедорожников.

Каждый третий проданный в России автомобиль, как пишет «Автостат», был реализован с помощью программы трейд-ин.

При этом у некоторых дилеров показатель продаж по схеме трейд-ин достигает 70%. Также выяснилось, что каждый второй автомобиль BMW в России продается в кредит.

То есть доля кредитных авто в общих продажах достигает 50%. Как отмечают в компании, российский авторынок является номером один для компании по темпам роста продаж авто, причем лидерство Россия сохраняет два года подряд.