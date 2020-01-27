Компания Tesla Inc. уже давно выпускает электромобили и добилась хороших успехов на рынке.
Volkswagen составит конкуренцию Tesla на рынке электромобилей
27.01.2020 20:19
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В связи с электрификацией, которая обусловлена жесткими экологическими нормами, многие автопроизводители начали выпуск своих первых электрокаров.
Концерн Volkswagen после дизельного скандала и вовсе отказался от планов выпускать модели с ДВС и поэтому активно развивает электрификацию, обещая выпустить немало полноценных электрокаров.
Конечно же многие компании ориентируются на Tesla, поэтому руководство Volkswagen заявляет о намерении составить конкуренцию Tesla на рынке электрокаров.
По словам представителя компании, лучшим станет тот автопроизводитель, который быстрее сможет адаптироваться под условия и имеет самые инновационные технологии.
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