Volkswagen составит конкуренцию Tesla на рынке электромобилей

Компания Tesla Inc. уже давно выпускает электромобили и добилась хороших успехов на рынке.

В связи с электрификацией, которая обусловлена жесткими экологическими нормами, многие автопроизводители начали выпуск своих первых электрокаров.

Концерн Volkswagen после дизельного скандала и вовсе отказался от планов выпускать модели с ДВС и поэтому активно развивает электрификацию, обещая выпустить немало полноценных электрокаров.

Конечно же многие компании ориентируются на Tesla, поэтому руководство Volkswagen заявляет о намерении составить конкуренцию Tesla на рынке электрокаров.

По словам представителя компании, лучшим станет тот автопроизводитель, который быстрее сможет адаптироваться под условия и имеет самые инновационные технологии.