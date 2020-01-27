Речь идет о модели Haval M6, который вышла на китайский рынок летом прошлого года.



Этот автомобиль представляет собой обновленную, но удешевленную версию Haval H6. Судя по отчетам, бюджетный аналог Haval H6 пользуется в КНР отличным спросом.

Как стало известно, в декабре автомобиль разошелся тиражом в количестве 19 тыс. экземпляров, а этот прекрасный результат для китайского авторынка.

Теперь кроссовер входит в десятку самых продаваемых и ему даже удалось опередить конкурентов Nissan X-Trail, Hyundai ix35 и Kia Sportage.

Линейка двигателей Haval M6 представлена 1,5-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, пару которому составляет шестискоростная механика или робот.

Система привода предлагается только на переднюю ось. Оценен Haval M6 в 66 тыс. юаней или около 600 тыс. рублей.