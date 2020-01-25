Стала известна дата дебюта большого внедорожника от Volkswagen

Немецкая компания скоро представит свой самый крупный внедорожник в линейке, который создают на платформе от флагманского Teramont.



Как сообщили китайские СМИ, большой внедорожник Volkswagen будет представлен в апреле на автосалоне в Шанхае.

Уже известно, что новинку создадут по мотивам прототипа Volkswagen SMV, представленного год назад. Тестовый прототип новой модели уже замечали на испытаниях и тогда же сообщали некоторые подробности.

К тому же ранее в Сети распространяли патентные изображения модели, которая, как оказалось, внешне почти полностью будет повторять концепт. Длина внедорожника составит 5 100 мм, что на 61 мм больше, чем у соплатформенного Teramont.

Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена 2,5 и 2,0-литровыми установками, мощность которых будет от 186 до 299 л.с.

В качестве трансмиссии предложат семискоростной робот, который будет работать с передне- и полноприводной системами.