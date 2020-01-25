Модель в своем сегменте сохраняет лидерство четыре года подряд, тогда как вторым по объёмам продаж остается Mercedes-Benz E-Class.



В агентстве «Автостат» рассказали о самых популярных моделях премиального сегмента за прошлый год. В отчетный период Lexus RX разошелся тиражом в количестве 9 855 экземпляров, причем его объёмы продаж выросли на 6%.

Lexus RX сохранил лидерство в премиум-сегменте в РФ в 2019 году, тогда как на расположившийся на втором месте Mercedes-Benz E-Class, был продан в количестве 8 352 шт.

Следующие позиции в списке самых продаваемых заняли две модели бренда BMW — 5-Series (7 282 ед.) и X3 (5 984 ед.), а на пятом месте находится Lexus NX (5 331 ед.).

В десятке лидеров среди премиальных автомобилей оказались: BMW X5 (5 275 ед.), Mercedes-Benz GLC (4 996 ед.), BMW 3-Series (4 586 ед.), Mercedes-Benz C-Class (3 664 ед.) и Lexus LX (3 657 ед.).

Обновленный кроссовер Lexus RX появился в продаже в России.