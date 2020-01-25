Новое поколение Nissan Navara представили на рендере

Пикап Nissan Navara скоро переживёт смену поколений и об изменениях в нем уже есть некоторые данные.

Презентация новой генерации Nissan Navara, предлагаемого на некотором рынке как Frontier, состоится в этом году, предположительно в сентябре.

В начале 2021 года он поступит в продажу. Актуальное поколение пикапа продается с 2014 года, а в США и вовсе продают машину образца 2005 года.

Как может изменится внешне Navara решили показать дизайнеры motor1.com, которые создали рендер. Предполагается, что после смены поколений пикап получит дизайн в стилистике недавно представленного Titan. Также уже есть данные о силовой линейке модели.

По слухам, новый Nissan Navara будет предлагаться с единственными 3,8-литровм агрегатом, который в самой мощной версии выдаст более 300 лошадиных сил мощности.

Не исключается, что в линейке двигателей появится гибридная установка. Среди трансмиссии, как ожидается, предложат шестискоростную механику, а также 9 и 7-ступенчатые КП.