Новый Toyota Harrier получит название Toyota Venza

Они не только опубликовали первый снимок модели в камуфляжной пленке, но также и раскрыли некоторые подробности про будущую модель. Снимок не дает представление об особенностях кроссовера.

Известно, что в основе Harrier ляжет фирменная платформа TNGA, а это масштабируемая тележка. Кроссовер будет больше чем RAV4, причем производитель увеличит не только длину кузова, но также и колесную базу.

Сообщается, что Harrier получит более премиальные отделочные материалы и будет ближе к моделям от Lexus.

Зарубежное издание пишет, что новое поколение Harrier на домашнем рынке будет предлагаться с 2,0-литровым атмосферным ДВС и такого же объема турбированным мотором.

Также будет предложена гибридная версия, основанная на 2,5-литровом бензиновом двигателе. Toyota Harrier в Японии появится до конца года, а в 2021 году модель выйдет на американский рынок, но там ее будут предлагать под названием Venza.