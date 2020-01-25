Cadillac CT5-V получит двигатель от Cadillac Escalade

Cadillac CT5-V получит 6,2-литровый V8 от текущего поколения Escalade, но в седане он дополнительно получит механический нагнетатель.

О том, что американская компания выпустит мощный седан CT5-V стало известно после презентации Cadillac CT5-V.

Тогда модель показали с V-образным шестицилиндровым мотором объёмом 3,0-литра. Его отдача составляет 355 л.с.

Но поклонники марки оказались недовольным таким агрегатом, так как у предшественника CTS-V был V8 6,2-литра мощностью 640 л.с.

По данным Car and Driver, в компании решили использовать мотор от Escalade, так как агрегат V8 4.2 Blackwing физически не помещается под капот Cadillac CT5-V.

При этом его можно разместить во флагманском седане CT6-V. Презентация мощной версии Cadillac CT5-V должна состоятся в конце года.