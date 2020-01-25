Cadillac CT5-V получит 6,2-литровый V8 от текущего поколения Escalade, но в седане он дополнительно получит механический нагнетатель.
Cadillac CT5-V получит двигатель от Cadillac Escalade
25.01.2020 19:45
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О том, что американская компания выпустит мощный седан CT5-V стало известно после презентации Cadillac CT5-V.
Тогда модель показали с V-образным шестицилиндровым мотором объёмом 3,0-литра. Его отдача составляет 355 л.с.
Но поклонники марки оказались недовольным таким агрегатом, так как у предшественника CTS-V был V8 6,2-литра мощностью 640 л.с.
По данным Car and Driver, в компании решили использовать мотор от Escalade, так как агрегат V8 4.2 Blackwing физически не помещается под капот Cadillac CT5-V.
При этом его можно разместить во флагманском седане CT6-V. Презентация мощной версии Cadillac CT5-V должна состоятся в конце года.
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