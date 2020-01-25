В Сети продают дизельную «Волгу» за 5,5 миллиона рублей

Дизельных ГАЗ-21 было выпущено очень мало, а собирала их в свое время бельгийская фирма S.A. Scaldia-Volga.

По некоторым данным, дизельных ГАЗ-21 выпустили всего 120 ед. и одну из них сейчас продают в России за 5,5 миллиона рублей.

S.A. Scaldia-Volga собирала «Волги» из машинокомплектов, поставляемых Горьковским автомобильным заводом, но вместо бензинового мотора устанавливали дизельный.

Вначале под капот седану устанавливали 1,6-литровый 48-сильный Perkins Four-99. Потом его заменили на 2,3-литровый дизель от британской компании Rover.

Отдача этого мотора составляла 65 л.с. Также были выпущены машины с 1,9-литровым Peugeot-Indenor. Отличались дизельные «Волги» шильдиком Volga Diesel

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