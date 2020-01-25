Автомобиль Юрия Гагарина выставят на аукцион

Аукционный дом «Литфонд» в следующем месяце выставит на торги ЗИЛ-111В, который 14 февраля 1961 года доставил в Кремль первого космонавта Юрия Гагарина.

Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на организаторов торгов, торги состоится 15 февраля в новом арт-пространстве на «Кристалле».

Также участникам предложат преобрести легендарные зарубежные модели, среди которых будет Cadillac Eldorado, Bentley S1 1958 года выпуска, Borgward Isabella Coupe, Ferrari 308 GTS Quattrovalvole 1983 года и Citroen DS 19.

С 1 по 15 февраля все модели, которые будут представлены на торгах, можно будет посмотреть в автосалоне «Старое время».