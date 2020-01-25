Концерн Daimler получит миллиардные штрафы из-за Tesla

Все связано с тем, что Daimler в текущем году не сможет выпустить 60 тыс. электрокаров Mercedes-Benz EQC из-за дефицита тяговых аккумуляторов.

Их немецкой компании поставляет корейская LG Chem. По этой же причине в прошлом году было выпущено всего 7 тыс. ед. Mercedes-Benz EQC, хотя запланировано было 25 тыс. автомобилей.

Вся проблема с аккумуляторами для Daimler тянется еще с 2017 года. В этот период Tesla Inc. купила контрольный пакет компании Grohmann Engineering.

Последняя является производителем и разработчиком компонентов для Daimler. Эта компания должна была помочь в строительстве завода Daimler для производства литий-ионных батарей.

Но глава Tesla Inc потребовал сократить сотрудничество Grohmann Engineering с другими компаниями, и отправил в отставку основателя и главу Клауса Громанна. Теперь Grohmann Engineering практически полностью работает на производство электрокаров Tesla.

В свою очередь из-за срыва производственных планов компания Daimler не смогла выдержать новые средние экологические нормы для автомобилей Mercedes-Benz, и по данным PA Consulting за это ей грозит штраф в размере 1,1 млрд.