Компания Kia достаточно давно тестирует новое поколение своего кроссовера, а судя по тому, что последнее время очень много появляется новых снимков, его дебют состоится совсем скоро.
Стала известна дата премьеры нового кроссовера Kia Sorento
24.01.2020 22:11
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Один из источников выяснил, когда состоится премьера нового кроссовера Kia Sorento. Как сообщается, презентация будет проходить в Южной Корее 17 февраля.
Есть данные, что в этот день откроют и прием заказов. Sorento новой генерации получит измененную внешность и салон, выполненный в стиле новой Оптимы.
Информации о технических характеристиках модели пока немного, но ранее были данные, что в линейке модели будет как минимум две гибридные версии.
Также предложат в моторной гамме и новые двигателем семейства Smartstream. В будущем у кроссовера может появится и водородная модификация.
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