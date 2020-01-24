Стала известна дата премьеры нового кроссовера Kia Sorento

Компания Kia достаточно давно тестирует новое поколение своего кроссовера, а судя по тому, что последнее время очень много появляется новых снимков, его дебют состоится совсем скоро.



Один из источников выяснил, когда состоится премьера нового кроссовера Kia Sorento. Как сообщается, презентация будет проходить в Южной Корее 17 февраля.

Есть данные, что в этот день откроют и прием заказов. Sorento новой генерации получит измененную внешность и салон, выполненный в стиле новой Оптимы.

Информации о технических характеристиках модели пока немного, но ранее были данные, что в линейке модели будет как минимум две гибридные версии.

Также предложат в моторной гамме и новые двигателем семейства Smartstream. В будущем у кроссовера может появится и водородная модификация.