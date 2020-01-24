Ультрабюджетный кроссовер Suzuki S-Presso стал глобальным

Компания Suzuki провела презентацию очень дешевого кроссовера в сентябре прошлого года.



Тогда модель дебютировала для индийского рынка, где, к слову, Suzuki S-Presso пользуется отличным спросом.

В период с октября автопроизводитель в Индии смог реализовать более 35 тыс. экземпляров модели. Однако теперь Suzuki S-Presso представлен не только на индийском рынке.

Недавно поставки первых партий начались в ЮАР и страны Южной Америки. То есть кроссовер выходит за пределы Индии и становится глобальной моделью.

Спецификации автомобиля для новых рынков не раскрывают, но вряд ли они будут сильно отличаться от индийской версии.

Напомним, что Suzuki S-Presso предлагается только с одним двигателем – литровый 68-сильный. В тандеме с ним работает механическая КП или роботизированная АМТ, передающий крутящий момент только на передние колеса.

В Индии минимальная стоимость модели составляет 369 000 рупий или около 320 000 рублей.