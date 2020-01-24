Британские эксперты назвали самые надежные автомобили 2019 года

Эксперты британского журнала What Car? подвели итоги, и составили рейтинг самых надежных автомобилей в 2019 году.

Напомним, что What Car? проводит исследования на основании отзывов владельцев авто, которые сообщают, насколько часто им приходится посещать сервисы из-за поломок. Лучшие и самые надежные легковушки определили в нескольких категориях.

Так, в сегменте компактных авто бесспорным лидером оказался Volkswagen Polo, оснащенный литровым турбированным двигателем.

Следующим лидером оказался Skoda Fabia с таким двигателем, а в тройку рейтинга самых надежных попал Peugeot 308 Puretech 100 Allure. В категории самых надежных семейных машин оказались Skoda Scala 1.0 TSI, Toyota Corolla и BMW 1-Series 118i M Sport.

Лидерами в сегменте компактных кроссоверов стали Ford Puma с гибридной установкой, а также Skoda Kamiq 1.0 TSI и Audi Q2 35 TFSI S-line.

Меньше всего проблем своим владельцам доставляют спортивные модели Porsche Macan S, Volkswagen T-Roc R 2.0 TSI 300 4Motion и Porsche Cayenne Coupe Turbo, а также семейные кроссоверы Range Rover Evoque D180 S, Dacia Duster TCe 130 Comfort и Skoda Karoq 1.5 FSI.

Что касается моделей представительского класса, то меньше всего с проблемами сталкиваются владельцы BMW 3-Series 330e M Sport, Skoda Superb 1.5 TSI 50 SE Technology и Tesla Model 3 Standard Range Plus.