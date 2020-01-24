Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout рассекретили в сети

Зарубежный источник распространил в Интернете изображения сразу двух новинок от чешской компании.



В частности, в сети рассекретили внешность двух новых версий моделей Octavia нового поколения, среди которых «заряженная» и «внедорожная» модификации.

Изображения были обнаружены в фирменной информационно-развлекательной системе производителя, которая носит название Columbus.

Skoda Octavia RS от обычной версии модели будет отличаться бамперами, спортивной выхлопной системой, красными суппортами, дизайном колесных дисков, а также для автомобиля будет предложен пакет «антихром».

Его можно будет заказать за дополнительную плату. У лифтбека еще будет небольшой спойлер на задней двери.

«Внедорожный» вариант будет отличаться увеличенным дорожным просветом, пластиковым обвесом и серебристыми накладками в нижней части бамперов.

Раскрыты подробности о заряженной Skoda Octavia RS 2020.