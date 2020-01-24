Росстат опубликовал отчетные данные по производству новых автомобилей на российских предприятиях за прошлый год.

Напомним, что авторынок в 2019 года показал падение на 2,3%, при этом спад наблюдается и в производстве новых авто.

Как показал отчет, выпуск легковых автомобилей в 2019 году сократился на 2,5% до 1,5 млн машин.

При этом важно отметить, что спад наблюдается даже несмотря на то, что в нашей стране открыли два новых завода, а это предприятие Mercedes-Benz в Есипово и Haval под Тулой. К тому же автопроизводители на протяжении года обновляли и расширяли свой модельный ряд.

В прошлом году о планах покинуть российский рынок объявил Ford, из-за чего предприятия в Набережных Челнах и во Всеволожске были закрыты.

Лидером по объему выпущенных автомобилей стал Hyundai, который в России собрал 245 тыс. своих машин, что на 0,4% меньше.