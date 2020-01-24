В Euro NCAP назвали самые безопасные автомобили 2019 года

Самые безопасные автомобили ушедшего года были названы в нескольких категориях.

Специалисты Euro NCAP в прошлом году провели краш-тесты 55 новых автомобилей. Максимальный балл, который может заработать автомобиль – 5.

Итак, в рейтинге от Euro NCAP самым безопасным электрокаром оказался Tesla Model 3. Еще одна модель американской компании получила звание самой безопасной в категории «большие внедорожники» и ею стала Tesla Model X.

Среди компактных моделей высоким баллом за безопасность смог похвастаться Renault Clio, причем важно отметить, что за защиту водителя и взрослых пассажиров автомобиль заработал 96%, а защита детей оказалась на уровне 89%, а это очень высокие результаты.

В категории «Больших семейных автомобилей» самым безопасным был признан BMW 3-Series, а Mercedes-Benz CLA стал лучшим по результатам краш-тестов в номинации «Малый семейный автомобиль». Кроссовер Subaru Forester признали самым безопасным в категории маленьких внедорожников.

Специалисты IIHS назвали самые безопасные автомобили.