Презентация нового седана, который окажется даже быстрее Tesla Model S, состоится в апреле на автосалоне в Нью-Йорке.



Lucid представит конкурента Tesla Model S в лице модели Lucid Air, серийное производство которой начнется до конца года на производственной площадке Lucid в штате Аризона.

Новинка будет предлагаться в двух модификациях, где силовая установка будет представлена одним или двумя электромоторами.

Базовая версия получит электродвигатель мощность 395 л.с. и запас хода 400 км. Такой вариант получит ценник 52 тыс. долларов или около 3,2 млн рублей.

Самая дорогая версия будет иметь два электромотора по одном на каждой оси. Суммарная мощность составит уже 1000 л.с., а разгон до первой сотни составит 2,5 секунды.

Максимальная скорость в этом случае будет ограничена электроникой на отметке 378 км/ч. Заявленный запас хода составит 645 километров.

О стоимости этой модификации в компании не рассказывают, но было отмечено, что автомобили имеют систему автопилота, подобную той, что используется в моделях Tesla.