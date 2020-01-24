Презентация гибридных версий автомобилей американского бренда состоялась почти год назад.



Только в этом году гибридные Jeep Renegade и Compass выходят на рынок Европы и отличаются от обычных версий еще и приставкой к названию «4xe».

Эти новинки уже стали доступны для заказа на европейском рынке, однако пока предлагаются только самые дорогие версии First Edition.

Более доступные комплектации начнут предлагать только летом. В автомобилях предлагается силовая установка на базе 1,3-литрового двигателя, а на задней оси установили отдельный электромотор. Работает гибрид с 6-ступенчатой автоматической КП.

Мощность ДВС в Jeep Renegade и Compass в исполнении First Edition составляет 180 л.с. при 270 Нм крутящего момента. Электродвигатель имеет отдачу 60 л.с. при 263 Нм. Суммарная мощность составляет 240 лошадиных сил.

Разгон автомобилей в гибридном режиме составит около 7 сек., а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч. В базовых комплектациях мощность составит 190 лошадиных сил.

Зарядка аккумулятора может быть, как от розетки, так и от специальной зарядной станции. Jeep Renegade 4xe First Edition оценили в 40 900 евро, а такой же Compass обойдется покупателям в 45 900 евро. Базовые цены на гибридные Jeep Renegade и Compass составят 23 300 и 28 450 евро.