Запрет на продажу автомобилей может вступить по причине не соответствия их европейским экологическим стандартам.
В Европе могут запретить продажи Suzuki Vitara и Jeep Grand Cherokee
24.01.2020 16:13
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О том, что в Европе могут запретить продажи Suzuki Vitara и Jeep Grand Cherokee, стало известно агентству Reuters, журналисты которого ссылаются на данные Дорожного управления Нидерландов.
Специалисты заявляют, что в Suzuki Vitara и Jeep Grand Cherokee есть обманное программное обеспечение и устройства.
Они распознают, когда машина находится на тестах и намеренно занижают показатели реального уровня выброса оксида азота во время тестов.
Отмечается, что в компании Jeep уже предложили решение проблемы и скоро отзовут свои машины для доработки. В Suzuki же пока никак не отреагировали.
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