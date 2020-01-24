Запрет на продажу автомобилей может вступить по причине не соответствия их европейским экологическим стандартам.

О том, что в Европе могут запретить продажи Suzuki Vitara и Jeep Grand Cherokee, стало известно агентству Reuters, журналисты которого ссылаются на данные Дорожного управления Нидерландов.

Специалисты заявляют, что в Suzuki Vitara и Jeep Grand Cherokee есть обманное программное обеспечение и устройства.

Они распознают, когда машина находится на тестах и намеренно занижают показатели реального уровня выброса оксида азота во время тестов.

Отмечается, что в компании Jeep уже предложили решение проблемы и скоро отзовут свои машины для доработки. В Suzuki же пока никак не отреагировали.

Mitsubishi оказалась в центре дизельного скандала.