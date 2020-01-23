Первичное назначение антигравийной пленки – предотвращать повреждения на кузове при контактах с песком, насекомыми, гравием и камнями. С этой задачей антигравий справляется без проблем. Помимо этого, покрытие повышает стойкость кузова к сколам и вмятинам. Когда камень ударяется о пленку, энергия удара распределяется по всей площади. Во многих ситуациях это позволяет предотвратить серьезные повреждения капота и других деталей в момент аварии.

Антигравийные покрытия делаются на основе полиуретана. Этот материал сочетает в себе высокую прочность, влагонепроницаемость, химическую стойкость и эластичность. Последнее свойство позволяет использовать пленки для защиты поверхностей с любой степенью кривизны, в том числе тюнинговых капотов.

Защитная пленка в лучшую сторону https://rostov-na-donu.renostart.ru/servis/ меняет внешний вид машины. Покрытие делает обвес глянцевым, но при этом не искажает цвет ЛКП. Не зная, что на авто нанесена автопленка, сложно в этом поверить, так как ее блеск сопоставим с блеском заводской краски. К слову, благодаря этому цена автомобиля на вторичном рынке, кузов которого полностью обработан антигравием, значительно возрастает.

Примечание: говоря об антигравие, большинство из нас имеет в виду полиуретановые пленки. Но, помимо этого, есть виниловые покрытия. Они защищают от незначительных воздействий, однако от серьезных ударов не спасут. Зато, если ставите перед собой цель изменить внешний вид авто, винилография – отличный вариант.

Как формируется цена?

Большая часть камней, веток, насекомых и прочих препятствий, встречающихся на дорогах, попадают на капот и на передний бампер. Нередко это происходит на большой скорости, в связи с чем сила удара оказывается весьма существенной. Многие водители в поисках варианта, который позволит и защитить кузов, и сэкономить, принимают решение выполнить частичную оклейку авто.

Мы предлагаем выбрать один из пакетов услуг нашего сервисного центра:

базовый (зеркала + фары + ниши под ручками);

средний (базовый + капот с крыльями и передний бампер);

полный (все элементы кузова).

Практика показывает, что среднего пакета достаточно, чтобы свести влияние отрицательных дорожных факторов практически к нулю. Помимо предложенных пакетов, вы можете заказать оклейку отдельных деталей кузова на свой выбор и рассчитать стоимость по прайс-листу, размещенному на сайте.

Порядок работ

Сервисный центр CarFilm оклеит капот антигравийной пленкой оперативно, профессионально и недорого. Мы выполняем работы в таком порядке:

вымываем кузов под высоким давлением и обрабатываем обезжиривателем; замеряем капот и отрезаем соответствующий кусок пленки от рулона, оставляя по краям запас 1–1,5 мм; обрабатываем поверхность монтажным раствором и раскатываем пленку валиком; выполняем формовку при помощи промышленного фена; снимаем подложку и разглаживаем покрытие от центра к краям, выгоняя из-под него влагу и пузырьки воздуха; обрезаем края автопленки, выступающие за пределы капота, досушиваем покрытие и возвращаем автомобиль владельцу.

Оклейка кузова антигравием – сложная работа, которую нельзя выполнить качественно, не располагая определенным опытом и знаниями, а также профессиональным инструментарием. Обращаясь к нам, вы получите качественный результат с гарантиями. Все, что от вас требуется – выбрать пакет услуг, связаться с менеджером и договориться о визите. Сделайте это удобным способом: через онлайн-заявку или по телефону.