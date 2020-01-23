Редуктор Хитачи для спецтехники: как избежать поломки узлов

Внезапные поломки спецтехники могут привести не только к дорогостоящему ремонту, но и к остановке, например, строительных работ, из-за чего задержатся сроки, возникнут финансовые потери и т. д. Например, если сломается редуктор экскаватора, придется оперативно искать новую машину, чтобы завершить запланированное вовремя, и тратить лишние деньги. Разберемся подробнее, как избежать подобных проблем и предотвратить возможные неисправности.

Для начала рассмотрим признаки неисправной работы устройства:

появились нехарактерные шумы во время эксплуатации;

вибрации;

снизилась производительность.

Если вы наблюдаете что-либо из перечисленных проблем, то необходимо немедленно приступить к ремонту или обратиться к специалистам.

Поломки же могут быть следующие:

Подшипники вышли из строя (можно определить по характерному стуку) – потребуется замена.

Падение производительности: причин может быть множество – от подломанной пружины редукционного клапана, до необходимости частичной или полной замены качающего узла гидромотора. Нужно произвести полную диагностику гидромотора, выявить причины снижения производительности и устранить их.

Масляные течи через уплотнительные элементы – причин несколько. Во-первых, недостаточная затяжка болтов. Во-вторых, засорение сливного отверстия – в таком случае надо очистить его. В-третьих, изношенность уплотнительных элементов, потребуется купить новые.

Чтобы избежать выхода из строя, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Самое банальное, но тем не менее действенное правило – регулярная профилактика. Для спецтехники характерны так называемые периоды простоя – удачный момент, чтобы обслужить машину и выявить неисправности на ранних стадиях. Систематическая полная замена масла – рекомендуется проводить через каждые 1000 часов работы. Периодически требуется проверять уровень жидкости и при необходимости доливать ее. В противном случае износ узлов будет повышенным, и, возможно, придется купить редуктор хода на замену сломанному. Каким бы надежным не было устройство, со временем его узлы изнашиваются: бульдозеры и экскаваторы подвержены огромным нагрузкам, которые постепенно разрушают детали. Своевременная замена изношенных компонентов: валов, шестерней, уплотнительных элементов поможет избежать более серьезных проблем.

Все ремонтные работы лучше проводить в специализированных сервисных центрах.

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