Skoda продемонстрировала новейший кроссовер на видео

Накануне дебюта компания начала подогревать интерес к новинке и опубликовала тизерный ролик, в котором показали детали экстерьера и салоне.

В тизере показали прозрачный логотип на капоте с подсветкой, кристаллический элемент в салоне, светодиодные фары, а также решетку радиатора со светодиодной подсветкой.

Еще в салоне нового кроссовера, который представят в качестве концепта под названием Skoda Vision IN, будет большой планшет и цифровая панель приборов в стиле Scala.

Ранее были предположения, что новый для индийского рынка кроссовер будет европейским аналогом Kamiq. Все подробности будут раскрыты уже в начале февраля.

A video teaser of #SKODA‘s #VisionIN. 🇮🇳 The concept study, specifically developed for the Indian market, sets striking accents with illuminated crystalline elements. pic.twitter.com/uBaeHOVgMp

— ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) 23 января 2020 г.