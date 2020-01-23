Skoda продемонстрировала новейший кроссовер на видео

Новейший кроссовер чешской марки будет официально представлен в рамках автошоу в Дели в следующем месяце.



Накануне дебюта компания начала подогревать интерес к новинке и опубликовала тизерный ролик, в котором показали детали экстерьера и салоне.

В тизере показали прозрачный логотип на капоте с подсветкой, кристаллический элемент в салоне, светодиодные фары, а также решетку радиатора со светодиодной подсветкой.

Еще в салоне нового кроссовера, который представят в качестве концепта под названием Skoda Vision IN, будет большой планшет и цифровая панель приборов в стиле Scala.

Ранее были предположения, что новый для индийского рынка кроссовер будет европейским аналогом Kamiq. Все подробности будут раскрыты уже в начале февраля.