Новый Ford Mondeo появится в 2021 году

Зарубежные журналисты выяснили новые подробности о готовящемся к выходу новом Ford Mondeo.

Ранее стало известно, что Ford заменит новым кроссовером модели Mondeo, S-Max и Galaxy, а теперь известны новые данные.

По информации издания Autocar, новое поколение Ford Mondeo больше не будут выпускать в кузове седан, а в линейке модели появится хэтчбек и универсал.

Презентация модели состоится во второй половине будущего года. В каком кузове Ford Mondeo будет представлен первым пока неизвестно.

При этом есть данные, что в автомобиле будет гибридная установка на базе двигателя объёмом 2,5 литра.

Запас хода только на одной электротяге должен составит 55 км. Другие подробности проекта пока не раскрывают.