Зарубежные журналисты выяснили новые подробности о готовящемся к выходу новом Ford Mondeo.
Новый Ford Mondeo появится в 2021 году
23.01.2020 19:52
6 0
Ранее стало известно, что Ford заменит новым кроссовером модели Mondeo, S-Max и Galaxy, а теперь известны новые данные.
По информации издания Autocar, новое поколение Ford Mondeo больше не будут выпускать в кузове седан, а в линейке модели появится хэтчбек и универсал.
Презентация модели состоится во второй половине будущего года. В каком кузове Ford Mondeo будет представлен первым пока неизвестно.
При этом есть данные, что в автомобиле будет гибридная установка на базе двигателя объёмом 2,5 литра.
Запас хода только на одной электротяге должен составит 55 км. Другие подробности проекта пока не раскрывают.
Комментарииcomments powered by HyperComments