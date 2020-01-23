Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Основой для составленного рейтинга стали данные по продажам автомобилей за 2019 год.

В рейтинге оказались марки, автомобили которых продавались хуже всех, а их показатели не превысили 1 000 экземпляров. Так, в антирейтинге оказалось немало китайских автомобилей, а также присутствует в нем бренд Cadillac.

Американская марка в России смогла продать за прошлый год 975 своих моделей. Показатели продаж компании Fiat оказались еще меньше и составили 433 экземпляра.

Бренд в России предлагается только три модели — Doblo Combi, 500 и Fullback. Бренд Chrysler представлен на рынке с единственным автомобилем – Pacifica, которых за год было реализовано всего 45 экземпляров. Плохо продаются в нашей стране и пикапы Isuzu D-Max – 285 шт.

Городские модели Smart также не востребованы у россиян. По статистике бренд продал всего 746 авто. Корейская компания SsangYong также оказалась среди аутсайдеров. Ее дилеры на российском рынке смогли продать всего 4 автомобиля.

Бренд Ravon вернулся на рынок в прошлом году, а вместе с возвращением подорожали и его автомобили. Сейчас линейка представлена моделями R2, Nexia R3 и R4 и как пишут «Известия», марка не смогла продать ни одного автомобиля.

Что касается китайских брендов, то меньше всего своих авто продает Foton (136 ед.), Hawtai (69 ед.) и Brilliance (266 ед.).

На китайские автомобили массово пересаживаются россияне.

Стало известно, сколько россияне готовы уступить при продаже авто.