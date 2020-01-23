В следующем месяце компания Suzuki начнет продажи своего нового недорого кроссовера с названием Suzuki XL7.
Стали известны цены и комплектации кроссовера Suzuki XL7
23.01.2020 19:48
8 0
По сути новинка становится семиместным вариантом компактвэна Suzuki XL6, представленного на индийском рынке.
Трехрядную модификацию выводят на рынок Индонезии, где продажи запланированы на февраль. Накануне старта продаж автопроизводитель объявил стоимость и комплектации.
Suzuki XL7 предложат в трех версиях, где базовая комплектация будет оснащена климат- и круиз-контролем, парктроником, мультимедийной системой с семидюймовым экраном, двумя подушками безопасности и т.д.
В более дорогих версиях предложат датчики дождя и света, камеру кругового обзора, а также отделку салона кожей. Минимальная стоимость Suzuki XL7 составит почти 1 млн рублей в эквиваленте.
Комментарииcomments powered by HyperComments