Стали известны цены и комплектации кроссовера Suzuki XL7

В следующем месяце компания Suzuki начнет продажи своего нового недорого кроссовера с названием Suzuki XL7.

По сути новинка становится семиместным вариантом компактвэна Suzuki XL6, представленного на индийском рынке.

Трехрядную модификацию выводят на рынок Индонезии, где продажи запланированы на февраль. Накануне старта продаж автопроизводитель объявил стоимость и комплектации.

Suzuki XL7 предложат в трех версиях, где базовая комплектация будет оснащена климат- и круиз-контролем, парктроником, мультимедийной системой с семидюймовым экраном, двумя подушками безопасности и т.д.

В более дорогих версиях предложат датчики дождя и света, камеру кругового обзора, а также отделку салона кожей. Минимальная стоимость Suzuki XL7 составит почти 1 млн рублей в эквиваленте.