Американский бренд уже ведет рекламную кампанию, распространяя в Сети тизерные изображения и видео с участием возрожденной модели.

Ранее было известно, что автомобиль представят в 2020 году, причем были данные, что дебют состоится во второй половине года.

Предполагалось, что возрожденный внедорожник дебютирует в рамках автошоу в Детройте, который будет проходить в период с 7 по 20 июня.

Теперь сообщается, что возрожденный Ford Bronco представят раньше запланированного и его премьера будет проходить в апреле на мотор-шоу в Нью-Йорке. Напомним, что основой для внедорожника стала платформа от пикапа Ford Ranger.

Ford Bronco будет выпущен в нескольких типах кузова и будет существенно отличаться от своего предшественника. Его сборку организуют на предприятии в Минигане. Ford Bronco будут выпускать в трех версиях, среди которых одна будет двухдверная, вторая – четырехдверная, а третьей окажется модель в кузове пикап.

По информации источников, дизайн прототипа выполнили в ретро-стиле с использованием прямоугольной решетки радиатора и круглых фар.