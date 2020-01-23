

Новые экраны оказались интересны автопроизводителям и они уже заключили соглашение с производителем, но кто именно стал партнером LG Display не разглашается.

При этом точно известно, что это американская компания Cadillac, которая начнет использование пластиковых экранов в новом Escalade. Последний будет представлен в ближайшее время, а на рынок он должен выйти во втором квартале года.

Также в списке, как предполагается, есть Mercedes-Benz. Только благодаря заинтересованности среди автопроизводителей, LG Display запускает масштабное производство пластиковых OLED для авто.

Пластиковые панели LG pOLED позволит компании еще больше нарастить объёмы производство и стал лидером на рынке.

Панель для автомобилей имеет разрешение 2560 × 1440 точек и имеет улучшенную контрастность в сравнении с жидкокристаллическими экранами.

К тому же дисплей имеет большой угол обзора, быстрый отклик, не подвержен бликам, а дополнительно он получит возможность проекции изображения на ветровое стекло.

Новый Cadillac Escalade получит уникальный 38-дюймовый экран.