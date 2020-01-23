Аналитическое агентство «Автостат» подготовило отчет по продажам новые автомобилей сегменте Luxury за прошлый год.



В отчетный период в целой российский авторынок сократился на 2,3%, однако сегмент люксовых автомобилей показал еще большее падение.

Согласно данным российских аналитиков, продажи новых люксовых машин в России снизились на 10%.

Объёмы реализованных авто данного сегмента составили 1 312 экземпляров. Чаще всего на рынке продавались люксовые Mercedes-Benz Maybach S-Class, которые разошлись тиражом в количестве 480 экземпляров, а это соответствует доле в сегменте 36,6%.

К слову скоро на рынке появится и первый внедорожник роскошного бренда. Еще на российском рынке за прошлый год было реализовано 319 ед. Bentley, 192 ед. Rolls-Royce, 142 шт. Lamborghini, 137 экз. Maserati (10,4%), 32 ед. Ferrari и 10 шт. Aston Martin.

Говоря о российских регионах, где чаще всего продавались такие машины, то тут лидерами традиционно остаются Москва и Московская область, а также Северная столица.